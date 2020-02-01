شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعيدون تطبيق نظام الرهائن على أبناء محافظة تعز في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعاد الحوثيين تطبيق نظام الرهائن والذي كانت تفرضه الأنظمة الأمامية الكهنوتية على أبناء الشعب اليمني سابقا لفرضه مجددا على أبناء محافظة تعز في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " أن الحوثيين قاموا بالتهجم على منزل عضو البرلمان الدكتور عبد الوهاب محمود بسبع عربات عسكرية تابعة للمليشيا لأخذ رهائن من كبار أبناء منطقة صبر التابعة لمحافظة تعز .

وأكدت المصادر قيام الحوثيين بأخذ رهائن من أبناء محافظة صبر من منزل محمود بالإضافة إلى القبض على آخرين من أماكن عملهم ومن الشوارع العامة بالعاصمة صنعاء بعد تتبعهم من قبل الحوثيين .

وأضافت المصادر أن هذا التصرف من الحوثيين آثار حفيظة جميع أبناء محافظة تعز عاصمة الثقافة اليمنية ونبض الحرية أن يتم استعبادهم من قبل الكهنوتيين الجدد .

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ويعامل الحوثيبن أبناء محافظة تعز بالعنصرية نظرا لمخالفتهم لهم دينيا حتى انهم يخونوهم ويتلقون الشتائم من قبل العديد من المشرفين الحوثيبن الكبار والصغار على حد سواء عدى المنتمين للسلالة .

الجدير ذكره أن عبد الوهاب محمود عبد الحميد برلماني يمني، عضو في مجلس النواب، عن الدورة البرلمانية 2003- 2009 عن حزب البعث العربي الأشتراكي بمحافظة تعز .