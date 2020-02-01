شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يدمر دبابتين تي -72 وعربة PTR روسيتين الصنع تابعة للحوثيين في فرضة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن تعرض دبابتين تي -72 وعربة PTR روسيتين الصنع للتدمير بعد تعرضهن للقصف من قبل طيران التحالف العربي في فرضة نهم .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن عدد من العربات تم تدميرهن في فرضة نهم يوم أمس الخميس بعد أن شن الطيران 17 غارة على مديرية نهم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين تلقوا ضربة موجعة بذلك وخاصة بعد تعرض سلاحهم النوعي والذي تعتمد عليه المليشيا في التصدي لقوات الجيش اليمني في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء .

الجدير ذكره أن المعارك مازالت تدور في نهم رغم أن الحوثيين حاولوا خلق انتصارات وهمية من نسيج خيال ناطقهم الرسمي سريع .