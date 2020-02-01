شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يدمر دبابتين تي -72 وعربة PTR روسيتين الصنع تابعة للحوثيين في فرضة نهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن تعرض دبابتين تي -72 وعربة PTR روسيتين الصنع للتدمير بعد تعرضهن للقصف من قبل طيران التحالف العربي في فرضة نهم .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن عدد من العربات تم تدميرهن في فرضة نهم يوم أمس الخميس بعد أن شن الطيران 17 غارة على مديرية نهم .
وأكدت المصادر أن الحوثيين تلقوا ضربة موجعة بذلك وخاصة بعد تعرض سلاحهم النوعي والذي تعتمد عليه المليشيا في التصدي لقوات الجيش اليمني في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء .
الجدير ذكره أن المعارك مازالت تدور في نهم رغم أن الحوثيين حاولوا خلق انتصارات وهمية من نسيج خيال ناطقهم الرسمي سريع .
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يدمر دبابتين تي -72 وعربة PTR روسيتين الصنع تابعة للحوثيين في فرضة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.