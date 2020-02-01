شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يقصف مستودع للصواريخ الباليستية في جبل عطان بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الجمعة سلسلة غارات تركزت على صنعاء . وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف قصف مستودع يحتوي على مجموعة من الصواريخ الباليستية في جبل عطان بمدينة صنعاء. واستهدف طيران التحالف العربي اليوم الجمعة بعدد من الغارات الجوية مديريتي نهم ومجزر شرق صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " أن الطيران استهدف أيضا جبل عطان غرب العاصمة صنعاء بغارة وأخرى على مقر القوات الخاصة في منطقة الصباحه بالإضافة إلى غارة ثالثة على منطقة ارحب .

وتأتي غارات اليوم لطيران التحالف على صنعاء بعد توقف منذ اكتوبر الماضي , وما يزال طيران التحالف يحلق في سماء العاصمة صنعاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يقصف مستودع للصواريخ الباليستية في جبل عطان بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.