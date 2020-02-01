شكرا لبحثكم عن خبر زرعوه بأيدهم .. الحوثيون يفقدون كتيبة كاملة بعد الإيقاع بها في حقل ألغام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فقدت المليشيا الحوثية كتيبة كاملة بعد انحراف مسارها بمعية قائد الكتيبة أبو أيمن الخولاني في حقل ألغام كانت المليشيا قد زرعته في وقت سابق .
وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الجمعة أن الحوثيين أنصدموا لهول التصوير التابع للإعلام الحربي التابع لهم والذي كان يصور عملية الاقتحام المتوقعة لكنهم فوجئوا بانفجار حقل ألغام .
وأضافت المصادر أن الحوثيين يقوموا الآن بتحريف المقطع الصوتي على أساس أن القتلى تابعين للجيش الوطني بعد أن ازالوا صور الجثث الواضحة لعناصرها والمرتدين للملابس الشعبية واستبدالها بصور للعدد من الجنود القتلى التابعين للجيش اليمني والذين تم تصويرهم بعد فشل انتفاضة الرئيس السابق صالح ضد الحوثيين نهاية عام 2017م .
وأكدت المصادر أنه تم انتقاء صور لعدد من قتلى الجيش اليمني السابق في مناطق جبلية مشابهة لمنطقة نهم .
الجدير ذكره أن الحوثيين يحاولوا فبركة مقاطع فيديو وفقا لتصريحات متحدثهم العسكري الكاذبة والموجهة لأبناء القبائل البسطاء لحثهم على القتال لصالحهم ومحاولة رفع معنوياتهم المنهارة .
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