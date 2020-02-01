شكرا لبحثكم عن خبر إدانات واسعة بعد اعتقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء من قبل المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت سلطات الأمر الواقع في صنعاء على تغيير رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية الدكتور (حميد محمد عقلان) ووضعت بدلا عنه شخصا مواليا لها.

ولم تكتفي بذلك بل قامت باعتقاله وإدخال السجن دون أي مبرر، ما دعا ناشطين وحقوقين إلى التضامن معه والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كما طالبوا بإيقاف التعسفات وإلغاء كل التعيينات التي تمت خارج إطار اللوائح والقوانين الخاصة بالجامعة.

وتسعى مليشيا الحوثي منذ أيام إلى إحداث تغييرات عديدة جذرية في العديد من الدوائر الحكومية وبعض القطاع الخاص، وهو ما اعتبره مراقبون مسابقة مع الزمن لإحلال أكبر عدد من الموالين لها في الوظيفة العامة.

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الجدير بالذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام هو أبرز المستهدفين من هذه التغييرات ولعل الاعتقالات الأخيرة التي طالت ضباط في النظام السابق دليل على ذلك.

وهناك أنباء عن احتمالات واردة بتغيير محافظ محافظة إب وأن القرار جاهز لاستكمال السيطرة على المحافظة بمواليين من السلالة الهاشمية.