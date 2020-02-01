(الأماكن المستهدفة) .. غارات عنيفة تهز صنعاء الان

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي مساء الجمعة غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في صنعاء.
وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن التحالف شن غارة على مقر ألوية الصواريخ في جبل فج عطان جنوب صنعاء.
كما شن طيران التحالف غارتين على مواقع الحوثيين في مديريتي أرحب وبني مطر، إضافة إلى ثمان غارات على مديرية نهم شرقي العاصمة.
وتزامنت الغارات مع المعارك التي تشهدها جبهات القتال في نهم وصرواح والجوف للاسبوع الثاني على التوالي بين الحوثيين والقوات الحكومية.
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