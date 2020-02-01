السفيرة ميرفت مجلي تناقش مع "كاريتاس" البولندية خطة 2020 في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفيرة ميرفت مجلي تناقش معكاريتاس البولندية خطة2020 في اليمن

السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقشت سفيرة بلادنا لدى وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، مع رئيس منظمة "كاريتاس"الإنسانية البولندية كشيشتوف ايفينسكي ، برامج ومشاريع المنظمة في اليمن وخطتها للعام 2020 .

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وثمنت السفيرة مجلي ،جهود المنظمات البولندية وماتقدمه من دعم لليمن..معربة عن تطلعها بان تشمل خطة المنظمة للعام الجاري تأهيل المزيد من المشاريع في القطاع الصحي والتعليمي وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المحافظات..مؤكدة حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل المنظمات العاملة في بلادنا في سبيل رفع معاناة ابناء الشعب اليمني التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جانبه ، اوضح رئيس منظمة "كاريتاس" الإنسانية البولندية ،بان المنظمة وبالتعاون مع منظمة "باخ" عملت على تأهيل مستوصف عمران في العاصمة الموقتة عدن وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع مرتبات العاملين في المستوصف..مؤكداً حرص المنظمة الاستمرار في رعاية المستوصف خلال العام الجاري والعمل على تشغيله بشكل كامل.