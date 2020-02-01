شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تزحف نحو معسكر ”كوفل” والتحالف يرسل تعزيزات عسكرية إلى مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تزايدات حدة المواجهات، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش الوطني، وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري لم تسمه القول، إن مواجهات وصفها بـ"العنيفة" تدور بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي باتجاه معسكر كوفل التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الميليشيا على مواقع عسكرية.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي تحاول التقدم إلى معسكر كوفل، الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح، الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر قيادة القوات الحكومية، مشيراً إلى إلى تواصل المواجهات في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للميليشيا السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.

وقال المصدر، إن ميليشيا الحوثي تتقدم باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، لقطع طريق مأرب صنعاء.

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إلى ذلك، استهدف مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تعزيزات حوثية بين مديرية مجزر شمال غربي مأرب ومديرية الغيل غرب الجوف، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة و6 مدرعات وآليات.

ولفت المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت 15 غارة على مديرية نهم شرق صنعاء، استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة بالمديرية تركزت على منطقة الفرضة.

وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ 18 يناير الجاري، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة ىالشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.