شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 16 حوثيا في جبهات نهم وأسر آخرين.. بينهم قيادات كبيرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت المصادر إلى أن 16 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لقوا مصرعهم على يد قوات الجيش خلال الساعات الماضية في جبهة صلب مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
ونقلت قناة العربية عن المركز الإعلامي للجيش اليمني أنه تم استدراج مجاميع مسلحة تتبع المليشيا إلى كمين محكم في منطقة صلب.
وأكدت المصادر أنه تم القضاء على 16 عنصرا بينهم قائد المجاميع (أبو الزهراء) وتم أسر 7 آخرين.
وأضافت أن المدفعية قصفت مجاميع مسلحة تتبع المليشيا وتم تدمير طقمين بكل ما فيهم سلاح وأفراد.
إلى ذلك استعادت القوات الحكومية العديد من المناطق التي كانت المليشيا قد سيطرت عليها جنوب مديرية خب والشعف محافظة الجوف.
وأشارت الأنباء إلى أن المليشيا قصفت بقذائف الهاون قرية الغيل في محافظة الجوف ما سبب أضرارا فادحة ورعب للسكان النازحين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 16 حوثيا في جبهات نهم وأسر آخرين.. بينهم قيادات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.