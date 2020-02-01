شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 16 حوثيا في جبهات نهم وأسر آخرين.. بينهم قيادات كبيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت المصادر إلى أن 16 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لقوا مصرعهم على يد قوات الجيش خلال الساعات الماضية في جبهة صلب مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة العربية عن المركز الإعلامي للجيش اليمني أنه تم استدراج مجاميع مسلحة تتبع المليشيا إلى كمين محكم في منطقة صلب.

وأكدت المصادر أنه تم القضاء على 16 عنصرا بينهم قائد المجاميع (أبو الزهراء) وتم أسر 7 آخرين.

وأضافت أن المدفعية قصفت مجاميع مسلحة تتبع المليشيا وتم تدمير طقمين بكل ما فيهم سلاح وأفراد.

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إلى ذلك استعادت القوات الحكومية العديد من المناطق التي كانت المليشيا قد سيطرت عليها جنوب مديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وأشارت الأنباء إلى أن المليشيا قصفت بقذائف الهاون قرية الغيل في محافظة الجوف ما سبب أضرارا فادحة ورعب للسكان النازحين.