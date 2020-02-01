شكرا لبحثكم عن خبر بيان لمجلس الأمن الدولي حول تجدد القتال في اليمن ويوجه دعوه لـ ”الكف فورا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم ما وصفها بـ" الأطراف اليمنية إلى الكف فوراً عن الأعمال العدائية التي تهدد العملية السياسية".

‏وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم إزاء " تصاعد العنف وتأثيره على المدنيين في نهم والجوف باليمن" في المعارك العنيفة التي تدور بين الجيش ومليشيا الحوثي منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت بريطانيا تقدمت بمشروع بيانل مجلس الأمن والذي يدعم الحل السياسي ويدعو إلى تهدئة شاملة في اليمن.

ويتضمن مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا التعبير عن «القلق البالغ» من تصعيد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران لأعمال العنف في عدد من المحافظات اليمنية، داعياً إلى «الكف فوراً» عن الأعمال العدائية ويؤكد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن».