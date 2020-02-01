شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية بلحج والقرى المحاذية لصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،اليوم ، 600 سلة غذائية في المعهد التقني بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج والتي استفاد منها 3,600 فرد.



كما وزع المركز 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة والتي استفاد منها 18,013 فردا.

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