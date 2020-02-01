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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - امين محلي المهرة يشدد على اهمية تظافر الجهود لمحاربة الأمية
السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
شدد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، على اهمية تظافر الجهود لمحاربة الأمية والقضاء عليها باعتبارها إحدى عوائق التنمية.
واكد نيمر في الحفل الذي نظمه جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة ،اليوم، تكريمياً للعاملين في محو الامية بالمحافظة وذلك بالتزامن مع اليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف الـ 8 يناير تحت شعار (محو الأمية مسؤولية الجميع)، على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة لنشر الوعي بمخاطر الأمية وتحفيز المجتمع للالتحاق بمراكز تعليم الكبار المنتشرة في عموم مديريات المحافظة.
من جانبها أشادت نائب رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالجمهورية رشاء هادي بجهود إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة المهرة في تنفيذ الخطط وأعداد البرامج وتفعيل نشاطهم المستمر سعيا للقضاء على الأمية.
واستعرض مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة مطران حيمد، النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية..مشيراً الى افتتاح (81) صفاً دراسياً للعام الدراسي 2018-2019 على مستوى المديريات لعدد 1133دارس ودارسة.
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