شاهد بالفيديو : القوات المشتركة تزور مناطق التماس وتعلن جاهزيتها لمعركة مدينة الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - من جديد : عبد الباري عطوان يفاجئ الجميع ويحدد موعد توقف الحرب باليمن نهائيا .. ويكشف حقيقة مؤلمة صعقت الرئيس هادي والملك سلمان وبن زايد عاجل : غارت جوية مكثفة واشتباكات عنيفة تدور الان من جبال قرود الي البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء (تطورات ساخنة) الرئيس هادي يغير موازين المعركة في جبهات نهم والجوف .. والسعودية تدفع بقوة عسكري ضخمة الى مدينة مأرب (هل دقت ساعة الصفر) عــــــاجل وخطير للغاية : تقدم جديد للحوثي وسقوط عدة مواقع بيد الحوثيون في هذه الجبهة الاستراتيجية (أسماء وتفاصيل صادمة)

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