شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : زعيم الانقلاب يتلقى خبر صاعق ومعارك طاحنة في شرق صنعاء كبدت الحوثي الآلاف من مقاتلية وقياداتية البارز سقطوا صرعى ,والجيش بات يطرق ابواب صنعاء "تفاصيل مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقرير نشر قبل تصريحات المتحدث الرسمي للحوثيين , يظهر حجم الخسائر التي منيت بها مليشيا الحوثي في نهم والجوف .



حيث اكدت المصادر العسكرية سقوط الاف المقاتلين الحوثين , ومن بينهم قيادات كبيرة وبارز مثل ابو الزهراء والرزامي وغيرهم .



ويظهر بالمقابل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني , باستعادة فرضة نهم , وبراقش ومفرق الجوف والعقبة وغيرها من المواقع والمديرات التى كان الجيش الوطني قد انسحب منها نكتيكيا واستدرج الحوثيين وانزل فيهم هزائم واشبعهم قتلى واسرى وكبدهم عتاد عسكري كبير .



فباستثناء تصريح المتحدث العسكري العميد يحيى سريع الذي أشار مطلع الأسبوع الماضي إلى تصعيد عسكري من قبل أتباع التحالف في جبهة نهم لم يصدر عن صنعاء أي بيان أو تصريح رسمي عن مجريات المعركة سوى إشارة من عضو المجلس السياسي الأعلى بأن قوات صنعاء حققت انتصاراً كبيراً في أهم الجبهات بمحافظة صنعاء في إشارة واضحة إلى جبهة نهم خصوصاً أنه لا يوجد جبهة سواها في محافظة صنعاء، في وقت تؤكد تقارير ومصادر متعددة بما فيها اعترافات من قوات هادي والإصلاح أن قوات صنعاء حسمت معركة نهم شرقي صنعاء بشكل كامل في معركة دامت قرابة خمسة أيام وامتدت لتطرق أبواب مدينتي مأرب والحزم عاصمتي محافظتي الجوف ومأرب.

