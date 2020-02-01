شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء امين العكيمي رجل دولة اثبت للجميع , انه رجل وطني ,افترش التراب وقاد المعارك , وهزم الحوثي شر هزيمة في الجوف ..شرعيةالعكيمي غير شرعية الفنادق ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شتان بين مسؤول ينعم بدفئ الفنادق وآخر يفترش التراب ويصحو وينام على صوت المدافع وازيز افواه البنادق , فالاول لا يعول علية مواجهت الحوثي ولا يمكن ان نثق به ان يحرر البلاد , بنما الثني هو الذي نفخر به ونثق انه رجل دولة ويستطيع دحر الحوثي وتخليص البلاد من برثن الحوثي ومليشياته الانقلابية . ظهر محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، في صورة بجبهات القتال بالمحافظة وهو يقود إحدى المعارك ، وفي صورة أخرى وهو يفترش التراب ويتوسد بجذع شجرة لينام على أصوات المدافع والرشاشات ومختلف الأسلحة .

وذكرت مصادر إعلامية اليوم ، أن المحافظ العكيمي، نام على التراب في جبهة القتال بعد سهر طويل وهو يقود المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، التي كانت تحاول اقتحام مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف .



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