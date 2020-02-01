شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : الجيش الوطني يزحف نحو محافظة البيضاء بعملية واستراتيجية عسكرية ,ارعبت مليشيا الحوثي "تفاصيل مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 01:07 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات عسكرية جديدة للقوات الحكومية باتجاه محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفادت المصادر أن القوات الحكومية غيرت استراتيجيتها بالترتيب لعمليات عسكرية كبيرة باتجاه محافظة البيضاء.

وذكرت المصادر أن هذه التوجهات هي لاحكام قبضتها على شرايين امداد الميلشيا الحوثية الرئيسة, بالإضافة للسيطرة على طرق عبور خمسة محافظات يمنية أخرى من بينها ما تزال تحت سيطرة الميلشيا.

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وذكرت المصادر أن المواجهات بدأت بالاشتعال بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة مطلع الأسبوع الماضي تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة.

وبحسب المصادر اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة قانية.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اتدلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثي التسلل، فجر، باتجاه مواقع الجيش في خدار العرجا الواقعة بين قانية وحوران.

وبينت المصادر أن القوات الحكومية أفشلت محاولة المليشيا المتمردة، وكبدتها خسائر فادحة في صفوفها.

