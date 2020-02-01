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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين يتقدمون في هذه الجبهات ويسيطرون على مواقع عسكرية هامة..."تفاصيلl"
سيطرت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الجمعة، على مواقع لقوات الشرعية، في جبهة قانية شرقي محافظة البيضاء، وسط البلاد.
في حين تحدث الجيش الوطني، الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، عن "عملية استدراج ناجحة".
جديد اب برس :
وأوضحت مصادر ميدانية، ان مجاميع كبيرة للمليشيات نفذت في ساعات الفجر الأولى هجوما واسعا باتجاه مواقع الجيش في خدار العرجا الواقعة بين قانية وحوران.
وأضاف ان معارك عنيفة بين الجانبين بمختلف الأسلحة في ظل تقدم ملحوظ للحوثيين، استعانت على إثره قوات الجيش برجال قبائل العبدية والمقاومة الشعبية.
وأشار الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين ووقوع عدد من الأسرى في أيدي المليشيات بعد السيطرة على مواقع للجيش.
ووفقاً للمصدر فقد عاودت الميليشيات الحوثية، هجماتها الانتحارية، في ساعات النهار، سعيا ًلتحقيق مزيد من المكاسب واستمرت المواجهات حتى الظهر، وانتهت بدحر الهجوم ومقتل عدد من المهاجمين.
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