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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو...الكشف عن حقيقة الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء "قبل قليل "وأسبابها..."شاهد"

قالت مصادر محلية مساء اليوم الجمعة أن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت العاصمة صنعاء. وافادت المصادر أن سبعة انفجارات سمع دويها من اتجاه شارع شيراتون وسط العاصمة صنعاء دون أن يكون هناك تحليق للطيران. جديد اب برس : Advertisements ورجحت المصادر بان تكون الانفجارات في مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي وفقا لما ذكر موقع المشهد اليمني.

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