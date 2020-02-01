شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رجل إلى الحياة بعد موته بطريقة غريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة من نوعها، عاد مواطن إلى الحياة مرة أخرى عقب وفاته في محافظة قنا بمصر. جاءت الوفاة بتحرير شهادة وفاه باسمه بدلًا من ابن عمه، فتقدم أشرف محمود محمد، بشكوى لمكتب الصحة، وعلى الفور تم استخراج بطاقة رقم قومي للمواطن. جديد اب برس : Advertisements

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