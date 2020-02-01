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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيين ينشرون مقطع فيديو لسيطرتهم على معسكرات تابعة للشرعية وأسر المئات من الجنود واحراق عشرات الدبابات ..."شاهد"

بثت قناة المسيرة، مؤتمرا صحفيا عقده اليوم الناطق العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع، كشف من خلاله تفاصيل ومشاهد صادمة لعملية سيطرة قواتهم على كامل منطقة نهم وتدميرهم لاسلحة ومعدات واغتنامهم للكثير من الغنائم والاسلحة والذخائر، ورصد محرر مراقبون برس تأكيد سريع بتمكن قواتهم أيضا من تحرير العديد من المديريات بالجوف ومارب وتوعده للسعودية بالمزيد من الضربات الصاروخية بالصواريخ الباليستية والمجنحة في حال صعد التحالف من عملياته وغاراته على مواقع جماعته باليمن. واظهرت اللقطات اختراق دبابات ومدرعات وتدمير مباني وسيطرة على عتاد عسكري ومخازن بحالها في منطقة نهم، وأكدت قناة المسيرة ان 17 لواء كانت منتشرة بمنطقة نهم سقط الواحد تلو الآخر وتم السماح بفرار أكبر عدد ممكن من الجنود. جديد اب برس : Advertisements

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