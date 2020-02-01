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عدن - ياسمين التهامي - اختتام ورشة نقاشية حول موازنة السلطة المحلية في تعز أقامتها مؤسسة المورد للتنمية وحقوق الإنسان

تعز - عادل مارش

جديد اب برس :

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اختتم اليوم الخميس 30 يناير 2020 بمحافظة تعز ورشة نقاشية حول موازنة السلطة المحلية في تعز أقامتها مؤسسة المورد للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدراء عموم مكاتب المالية والضرائب والواجبات والاوقاف والنظافة والمعنية بهذا الخصوص.م

وقد استهدفت الورشة عدد من المنظمات العاملة في مجال المساءلة الاجتماعية في تعز والنشطاء والصحفيين الشباب ، المهتمين بقضايا المساءلة وملفاتها في تعز ، وقد حصدت الورشة الدروس المستفادة من خلال خبرات وتجارب المشاركين والمشاركات في الورشة خصوصاً جهود النشطاء في مؤسسة المورد خلال العام المنصرم.

وقد استعرض المشاركون في اليوم الاول من الورشة النقاشية، جهود المساءلة على الجهات الإيرادية والنتائج التي خلصت إليها ، كما ناقشوا الصعوبات التي تحول بينهم وبين تنفيذ أنشطة مساءلة اجتماعية متكاملة وتحد من توجهات الإفصاح لدى الجهات العامة.

كما ناقش المشاركون والمشاركات في الورشة مستويات الشفافية والقبول التي تتمتع بها الجهات التي تم استهدافها ، ومتطلبات تحفيز المواطنين للتعاطي الإيجابي مع حقوقهم في مراقبة وتتبع نشاط مؤسسات الخدمة العامة وطرح الملاحظات على أداءها بما يعزز جانب المشاركة المجتمعية ودور المجتمع في متابعة الأداء العام .

واشادت قيادة السلطة المحلية بتعز خلال حضورها اليوم اختتام الورشة النقاشية، بدور وجهود مؤسسة المورد في تحقيق المسائلة المجتمعية حول الايرادات والنفقات العامة للدولة في اطار المحافظة والذي اكدوا التعاون مع المؤسسة والمنظمات المدنية والحقوقية في تعزيز مبدء الشفافية ومشاركة المجتمع في الحصول على المعلومات وكشف مكامن الخلل والفساد في اي جهة حكومية .

كما اكدت السلطة المحلية احالة عدد من ملفات الفساد الى جهات الاختصاص بحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للبت فيها ومحاكمة الفاسدين مشيرا الى ضرورة تعاون الجميع في تعزير تفعيل اجهزة الرقابة الحكومية والمجتمعية في الكشف عن الاختلالات والعمل على اصلاحها ومحاربة الفساد والعمل ايضا على كل ما من شانه اصلاح الوضع المالي والاداري وترشيد النفقات والاستفادة من الموارد العامة في توفير الخدمات للمواطنين خصوصا في الظروف الراهنة التي تعيشها المحافظة بشكل خاص والوطن عموما.

الجدير بالذكر أن فرق المساءلة قد قامت في وقت سابق بعدد من اللقاءات والزيارات للجهات الإيرادية في المحافظة كمكتب المالية ومصلحة الضرائب والواجبات الزكوية ومكتب الأوقاف والإرشاد وصندوق النظافة والتحسين وعدد من مديريات المحافظة بجانب مديريات المدينة .