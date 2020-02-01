شكرا لقرائتكم خبر عن صيني يتحدث بطلاقة: أنا رايح لليمن يا حبيبي! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشاب الصيني الذي يتحدث بطلاقة بلغة عربية محلية، تحدث مازحا عن حصوله على جواز سفر يمني، لوح به بيده، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منطقة "وصاب العالي"!

الجدير بالذكر أننا لم نتمكن من معرفة تاريخ تصوير المقطع المصور، كما لم نجد ما يلقي الضوء بشكل أوفى على "بطل" المشهد.

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