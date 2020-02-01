شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اقلعت قبل قليل من الرياض متوجهة إلى جيزان .. لكن حدثت المفاجأة التي صعقت الركاب بعد انطلاقها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت وسائل اعلام سعودية امس الجمعة ان طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السعودية هبطت اضطراريا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة . وقالت صحيفة "صدى" السعودية نقلا عن مصادر لم تسمها أن الرحلة رقم ١٧٨٥ والتي أقلعت في تمام الساعة السادسة من مساء امس الجمعة، عدلت مسارها بعد دخولها أجواء مدينة بيشة، إذ فوجئ ركاب الطائرة بهبوطهم في مطار جدة دون إبلاغهم بأي سبب. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • قل وداعًا لمرض السرطان .. العلماء يكتشفون علاج جديد موجود في كل بيت ويقضي على مرض السرطان بشكل نهائي خلال وقت قصير جدا • عاجـــل : طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اقلعت قبل قليل من الرياض متوجهة إلى جيزان .. لكن حدثت المفاجأة التي صعقت الركاب بعد انطلاقها ..شاهد • عاجـــل : جيش جرار يدخل خط المواجهة ويغير موازين المعركة في جبهة "نهم" .. (تفاصيل طارئة تحدث الأن) Advertisements • عاجـــل : تطورات طارئة الان في جبهة نهم .. معارك ساحقه وجيش جرار يتقدم نحو صنعاء ..شاهد اخر التفاصيل الميدانية • شاهد : مجزرة مروعة في “قصر الرحاب“ هزت الأسرة الحاكمة والأميرة الناجية تفجر مفاجأة بشأن دور الملك السعودي “فيديو وصور“ • شاهد : فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها • لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد ---------------------------------

وكان من المقرر للطائرة المتجهة من مطار الملك خالد الدولي الرياض الهبوط في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان .

وكشفت المصادر الخاصة، أن الجهات المختصة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة أبلغوا الركاب بأن الطائرة تتزود بالوقود وسيتم الإقلاع مرة أخرى إلى جازان.

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