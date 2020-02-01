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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمريكا والاتحاد الاوروبي يصعقان الرئيس هادي ويهزان اركان الشرعية..والكشف عن الفصيل الحطير الذي خذل الشرعية وخدع الحوثيين وحقق مكسب كبير في جبهة نهم

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