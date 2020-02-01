شكرا لمتابعة خبر عن اردوغان يثلج صدور مليار مسلم ويتوعد بالضرب بيد من حديد وكسر يد كل من يقترب من القدس ويباغت الملك سلمان وولي عهده بدعوة غير مسبوقة صدمت كل السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اردوغان يثلج صدور مليار مسلم ويتوعد بالضرب بيد من حديد وكسر يد كل من يقترب من القدس ويباغت الملك سلمان وولي عهده بدعوة غير مسبوقة صدمت كل السعوديين

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كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان يثلج صدور مليار مسلم ويتوعد بالضرب بيد من حديد وكسر يد كل من يقترب من القدس ويباغت الملك سلمان وولي عهده بدعوة غير مسبوقة صدمت كل السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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