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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..ابو علي الحاكم يشعر بقهر الرجال بعد ان خذله المتحوثون في هذه المنطقة الاستراتيجة ..وسلاح سعودي فتاك يدخل المعركة لأول مرة ويقصم ظهر الحوثيين

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..ابو علي الحاكم يشعر بقهر الرجال بعد ان خذله المتحوثون في هذه المنطقة الاستراتيجة ..وسلاح سعودي فتاك يدخل المعركة لأول مرة ويقصم ظهر الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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