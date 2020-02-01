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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا طارق عفاش ولا عزيز صغير.. بطل شجاع ارعب ابو علي الحاكم ينام في جبهات القتال غير خائف من أصوات المدافع والرشاشات.. (الأسم + صور)

ظهر محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، في صورة بجبهات القتال بالمحافظة وهو يقود إحدى المعارك ، وفي صورة أخرى وهو يفترش التراب ويتوسد بجذع شجرة لينام على أصوات المدافع والرشاشات ومختلف الأسلحة . وذكرت مصادر " أحداث نت " قبل قليل، أن المحافظ العكيمي، نام على التراب في جبهة القتال بعد سهر طويل وهو يقود المعارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، التي كانت تحاول اقتحام مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: أمريكا والاتحاد الاوروبي يصعقان الرئيس هادي ويهزان اركان الشرعية..والكشف عن الفصيل الحطير الذي خذل الشرعية وخدع الحوثيين وحقق مكسب كبير في جبهة نهم اردوغان يثلج صدور مليار مسلم ويتوعد بالضرب بيد من حديد وكسر يد كل من يقترب من القدس ويباغت الملك سلمان وولي عهده بدعوة غير مسبوقة صدمت كل السعوديين وردنا الان..ابو علي الحاكم يشعر بقهر الرجال بعد ان خذله المتحوثون في هذه المنطقة الاستراتيجة ..وسلاح سعودي فتاك يدخل المعركة لأول مرة ويقصم ظهر الحوثيين ليس جواس ولا طارق عفاش ولا عزيز صغير.. بطل شجاع ارعب ابو علي الحاكم ينام في جبهات القتال غير خائف من أصوات المدافع والرشاشات.. (الأسم + صور) عاجل وفي غاية الخطورة..هادي والجنرال الاحمر يتلقون اخطر تهديد اربك كل حساباتهم لكنه ليس من الحوثي ولا ابو علي الحاكم ، بل من هذا البطل ( الاسم ) Advertisements عاجل وردنا الآن.."قناة المسيرة" تبث هذا الخبر العسكري الصاعق لذي سيوقف الحرب ويجبر السعودية على التخلي عن هادي والجنرال الاحمر وطردهم من السعودية الحوثي يباغت الجميع بعرض مغري اثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر لكنه ارعب وزير الدفاع محمد المقدشي وسيقدم استقالته مباشرة للرئيس هادي لو حدث عاجل وفي غاية الخطورة.. غارة أمريكية مفاجئة تصطاد راس هذه الشخصية اليمنية البارزة...صورة سيدة سعودية شهمة وشجاعة قامت بعمل نبيل وشجاع..لكن ماحدث لها هز وجدان كل السعوديين وابكى كل النساء السعوديات ( لن تصدق ما حدث لهذه السيدة الشجاعة ) وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة ليست قضية خاشقجي ولا علاقة تركيا بقطر..اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا تقرير أمريكي يباغت كل اليمنيين ويؤكد ان قوات الجيش اليمني اقوى من جيش المملكة بعشرات الاضعاف ( تقرير رسمي يكشف سبب ضعف جيش المملكة وقواتها )



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