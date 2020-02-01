الأرصاد يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية يمن شباب نت - متابعات السبت, 01 فبراير, 2020 - 12:51 صباحاً أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية "ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية".



وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبيا على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. كلمات مفتاحية :

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