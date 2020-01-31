أنباء عن مقتل زعيم "القاعدة في جزيرة العرب" بغارة أمريكية على مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، نقلاً عن مصادر محلية في مأرب، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "قاسم الريمي" مصرعه، جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة على منزل كان يضم عناصر من تنظيم القاعدة بمديرية ”وادعي عبيدة“ شرق مدينة مأرب اليمنية.



وتخضع محافظة مأرب تحت سيطرة حزب الإصلاح اليمني ”الإخوان“، وإذا ما تأكدت الأنباء المتواترة عن مقتل الريمي، فإن ذلك سيكون دليلا على التنسيق القوي والعلاقة بين إخوان اليمن وعناصر ”القاعدة في جزيرة العرب“، حيث يوفر الإخوان القاعدة الشعبية والملاذ الآمن لعناصر التنظيم الذي تلقى هزائم كبيرة خلال العامين الماضيين في معاقله الرئيسية باليمن.

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