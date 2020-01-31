شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 31 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي: تقرير أممي يوثِّق فظاعات حوثية بحق نساء معتقلات واختطاف أطفال من منازلهم https://www.elyamnelaraby.com/455539/ مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين https://www.elyamnelaraby.com/455568/ الجوف.. قوات الجيش تستعيد عدة مواقع في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة https://www.elyamnelaraby.com/455569/ Advertisements إب.. مليشيا الحوثي تواصل نهب التجار باسم مصادرة العملة الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/455575/ "مسام" ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/455578/ مقتل قيادي حوثي بارز و16 مسلحا خلال مواجهات مع قوات الجيش قرب نهم https://www.elyamnelaraby.com/455582/ قائد العمليات المشتركة بالضالع لـ "الخليج 365": شراكتنا مع التحالف سر تحريرنا للشمال https://www.elyamnelaraby.com/455585/ قيادي بنقابة المعلمين الجنوبيين لـ"الخليج 365": راتبنا لا يساوي "جونيه رز" وكرامتنا مسلوبة https://www.elyamnelaraby.com/455586/ استمرار تجنيد مليشيا الإصلاح لأطفال مأرب والجوف للقتال في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/455587/ محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشروع طريق عرماء https://www.elyamnelaraby.com/455590/

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