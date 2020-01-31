محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشروع طريق عرماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

تفقد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الخميس، مشروع الطريق الريفي لمديرية عرماء والذي يربطها بالطريق الصحراوي بطول ثلاثة وأربعين كيلو متر وتبلغ تكلفته التنفيذية خمسة مليون واربعمائة الف دولار من مبيعات نقط العقلة بمديرية عرماء.

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وأطلع محافظ شبوة على مستوى الإنجاز في مشروع الطريق الذي تم سفلتت خمسة كيلو مترات منه وشق وتعبيد حوالي خمسة عشر كيلو متر .

وكلف المحافظ محمد بن عديو لجنة هندسية مختصة بالإشراف المباشر على تنفيذ مختلف مراحل المشروع وتشديد الرقابة على تنفيذها ، وضرورة اجراء الاختبارات الهندسية لها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، منوها بأهمية هذا الطريق الريفي لأبناء مديرية عرماء، لافتا بحجم معاناتهم الزمنية الطويلة في مسالك طرق ترابية شديدة الوعورة .

رافقه خلال الزيارة، الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ومدير الإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة العميد عوض الدحبول ومدير عام مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسن البرمة ومدير عام عرماء عمر بادخن وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي .