عــــــاجل وخطير للغاية : تقدم جديد للحوثي وسقوط عدة مواقع بيد الحوثيون في هذه الجبهة الاستراتيجية (أسماء وتفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : فرار جماعي للحوثيين بدبابة وانقلاب طقمهم (فيديو مثير) عاجل : الوضع ينفجر في العاصمة صنعاء خلافات حادة ومواجهات بين المؤتمر و الحوثيين وإسقاط 100 عضو من الشورى (تفاصيل ساحنة) قوات المجلس الانتقالي .. تمنع عشرات النساء والأطفال من أبناء الشمال دخول المحافظات الجنوبية مصرع خبراء إيرانيين وقيادات حوثية من العيار الثقيل .. في الانفجار الذي هز العاصمة صنعاء (تفاصيل)

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