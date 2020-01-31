شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : زعيم الحوثيين يستجيب لوساطة سلطان عمان هيثم بن طارق ويؤجل عملية الزحف نحو مأرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي إن وساطة قامت بها دولة عربية أوقفت زحف مسلحي الجماعة على مدينة مأرب (شرقي صنعاء).

وأضاف البخيتي وهو عضو المجلس السياسي للجماعة في تصريحات لقناة "الجزيرة "عندما اقتربت قواتنا من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية على خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة (دون الإشارة لإسمها).

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وأشار إلى أن عملية اقتحام مأرب تأجلت حقناً للدماء واستجابة لوساطة هذا الدولة العربية.

ورجح خبراء ومحليلين سياسين ان يكون السلطان هيثم بن طارق قد تدخل وطلب توقيف الزحف , كون سلطنة عمان تربطها بالحوثيين علاقة جيدة وهي الوحيدة التي لزمت الحياد في الحرب المعلنة ضد المليشيات .

وذهب اخرين الى ان ايران هي من طلبت ذلك بناء على طلب من قطر وحليفها اردوغان وهنا تأتي الامور بعكس عمان حيث قطر متهمة بتمويل الاخوان المسلمين وعلاقتها بأخوان اليمن جيدة , وربما قطر تلعب دورين مع تكوينين متناقضين ,فتدعم اخوان اليمن وبنفس الوقت تمول مليشيا الحوثي وهذا ما اكدته بعض الملومات عن قيام قطر بدعم الحوثي .

ورأي أخر ذهب الى عجز الحوثي عسكريا ولجوءة لأطلا ق الاشاعات والانتصارات والبطولات الوهمية .

وتدور معارك عنيفة، منذ أسبوعين بين قوات الجيش ومسلحي الحوثيين في جبهم نهم بصنعاء ومديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب وبعض مديريات الجوف شمال وشرقي البلاد.

