شكرا لقرائتكم خبر عن اردوغان يفاجئ الجميع برد وتهديد ناري " القدس خط احمر ومن يتجاوزه سنكسر يده " والقدس هي بمثابة مكة يا ملك سلمان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 11:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه لخطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما بات يعرف باسم "صفقة القرن"، لافتا إلى أنها "تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل" على حد تعبيره.

Advertisements

وتابع أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وأضاف: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".

وقال اردوغان متوعدا اسرائيل " القدس خط احمر ومن يتجاوزه سنكسر يده " .

