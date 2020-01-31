شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الاستخبارات العسكرية تكشف عن السلاح النوعي الذي يمتلكة الحوثيين والذي مكنهم من اجتياح نهم ومفاجأة عن حيلة ذكية اخرى صادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 10:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر استخباراتية عن إستخدام المليشيا الحوثية لعدد من الدبابات التابعة للجيش اليمني روسية الصنع منها دبابات تي -72 خلال مواجهتهم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

وقالت المصادر أن الحوثيين استخدموا 20 دبابة تي - 72 بعد قيامهم بدهنها بمادة الزيت بالإضافة إلى تغطيتها بمادة ترابية مطحونة من جميع أنواع الصخور في المنطقة حتى يتم تمويهها من الطيران .

وأضافت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيا يقوموا بعملية الدهن وإضافة المادة الترابية في حال تحرك الدبابات والتي تتحرك بصورة مستمرة حتى لا يتم رصدها وقصفها .

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وأكدت المصادر عن تغطية الدبابات أيضا بشباك إضافية أيضا وملونه بحسب تضاريس المنطقة ويتم صيانة هذه الدبابات وقيادتهن من قبل ضباط سابقين في الحرس الجمهوري استطاعت المليشيا استقطابهم بعضهم مقتل الرئيس السابق صالح .

هذا وقامت المليشيا بنقل هذه الدبابات في وقت سابق من خلال تغطيتهن على متن شاحنات ونقلهن إلى أكثر من جبهة .

الجدير ذكره أن الحوثيين يدفعون مبالغ باهظة للفنيين والتقنيين وقادت الكتائب السابقين للجيش اليمني وخاصة لقادة الدبابات والمدفعية وصواريخ الكاتيوشكا وهي الأسلحة الثقيلة التي مازالت قادرة على العمل بفاعلية لدى المليشيا .

