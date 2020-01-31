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عدن - ياسمين التهامي - طائرة إماراتية تتجه إلى الصين براكب واحد فقط.. هل كورونا السبب؟

تداولت بعض الحسابات على موقع «تويتر»، صورة من داخل طائرة تابعة للخطوط الإماراتية، مقلعة من مطار دبي في طريقها إلى بكين في الصين.

وما لفت الأنظار أن الطائرة على متنها راكب واحد فقط، يحمل الجنسية المصرية.

جديد اب برس :

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‏ وأنهالت التعليقات على الصورة المتداولة، حول سر ذهاب الرجل إلى الصين في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، وكيف يتناول طعامه على الطائرة بدون خوف من إصابته بعدوى.