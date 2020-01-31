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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اشتعال الاشتباكات في صرواح والحوثيين يتقربون من مدينة مارب

احتدمت المواجهات، اليوم ، بين الجيش الوطني، وجماعة "الحوثي، في محافظة مأرب .

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله بأن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وجماعة الحوثي باتجاه معسكر كوفل الاستراتيجي التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الجماعة على مواقع عسكرية.

جديد اب برس :

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وأضاف المصدر ان جماعة الحوثي تحاول التقدم إلى معسكر كوفل الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش اليمني.

وأشار إلى تواصل المواجهات بين الجيش وجماعة الحوثي في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للجماعة السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.

وذكر أن جماعة الحوثي تتقدم باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، لقطع طريق مأرب صنعاء