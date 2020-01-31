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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ميليشيات الحوثي تهاجم الان مدينة مارب بخمسة صواريخ بالستيه ..."المواقع المستهدفة "

أعلن المتحدث الرسمي لمليشيات الحوثي يحيى سريع ، إستهداف مدينة مأرب بخمسة صواريخ باليستية. وعرض سريع ، في مؤتمر صحفي ،رصده " اب برس" اليوم، فيديو لإطلاق المليشيات 5 صواريخ باليستية على محافظة مأرب. جديد اب برس : Advertisements وقال إن تلك الصواريخ إستهدفت معسكرات وتجمعات ما اسماهم "قوى العدوان ومرتزقتهم في مأرب " .

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