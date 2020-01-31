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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد وصولهم الى معسكر كوفل الاستراتيجي ...هذه هي المسافة الفاصلة بين الحوثيين ومدينة مأرب

احتدمت المواجهات، اليوم ، بين الجيش الوطني، وجماعة "الحوثي، في محافظة مأرب . ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري يمني قوله بأن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش وجماعة الحوثي باتجاه معسكر كوفل الاستراتيجي التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الجماعة على مواقع عسكرية. جديد اب برس : Advertisements وأضاف المصدر ان جماعة الحوثي تحاول التقدم إلى معسكر كوفل الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر قيادة الجيش اليمني. وأشار إلى تواصل المواجهات بين الجيش وجماعة الحوثي في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للجماعة السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.

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