شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بـ”فستان مكشوف ومثير”.. وصلة رقص لـ”رانيا يوسف” فى ملهى ليلى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن الفنانة رانيا يوسف تخطت مسألة طلاقها من رجل الأعمال طارق عزب، حيث عادت لحياتها الطبيعية من خلال ممارسة الرياضة وتمضية العطلة الصيفية في فرنسا.

ونشرت رانيا أخيراً مقطع فيديو جديداً على تطبيق “انستغرام” خلال تواجدها في أحد المطاعم في برج ايفيل في العاصمة الفرنسية.

وتظهر في المقطع وهي ترقص وتتمايل على أنغام لحن “نور العين” للنجم المصري عمرو دياب، وبدت بكامل رشاقتها وأناقتها، بعد الفترة القاسية التي مرت بها بسبب طلاقها.

وكان طليقها فاجأ الجميع بنشر صورتها ووجه رسالة ندم على طلاقه منها، كاتباً: “قدر الله وما شاء فعل… أحلى وأجمل وأحن الناس… حبيبتي اللي حندم عليها عمري كله”.

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