شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فى واقعة يندر حدوثها، حظيت فتاة على حب تكلل بالزواج بعدما قامت بشراء رقم تليفون جديد. وروت سكوت، البالغة من العمر ثلاثين عاما، تفاصيل الواقعة الطريفة، حيث ذكرت أنها تلقت عقب شراء رقمها الجديد رسائل موجه لشخص يدعى مات. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • شاهد : فتاة سعيدة الحظ .. اشترت رقم هاتف جديد وعند استخدامة عثرت على "واتس أب قديم" بداخله مفاجئة غيرت كل حياتها • الفنانة حلا الترك في أول ظهور لها بعد وصولها سن البلوغ .. شاهدو كيف اصبح شكلها بدون مكياج .."صور" Advertisements • لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد • عاجـــل : قناة "الجزيرة" تفقد الإعلامي "جمال الريان" بصورة مفاجئة .. واعلان صادم الأن يكشف ما حدث ..شاهد • سلطان عمان الجديد يرعب حكام دول الخليج في اول ظهور لموكبة .. ومفاجأة في نوع السيارة التي استقلها ..شاهد --------------------------------- وبعد فترة من البحث اكتشفت أن مات هو من قام بشراء رقمها القديم، فراسلته عبر الواتس اب، وروت له ما حدث معها، ليخبرها هو الآخر بتلقى رسائل موجهة إليها. وأضافت أنه طلب فيما بعد لقاءها فى أحد المقاهي، حيث ذهبت إليه وانجذبا إلى بعضهما البعض وتكلل حبهما فى النهاية بالزواج.

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