شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. غارة أمريكية مفاجئة تصطاد راس هذه الشخصية اليمنية البارزة...صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. غارة أمريكية مفاجئة تصطاد راس هذه الشخصية اليمنية البارزة...صورة

لقي زعيم تنظيم ”القاعدة في جزيرة العرب“ قاسم الريمي مصرعه؛ جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسيرة على منزل كان يضم عناصر من تنظيم القاعدة بمديرية ”وادعي عبيدة“ شرق مدينة مأرب اليمنية؛ وفق ما أكدته مصادر محلية.

ونقلت قناة ”العربية“ عن مصادر محلية في مأرب قولها: إن الغارة استهدفت منزلا استأجرته عناصر من القاعدة قبل أسبوع.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الحوثي يباغت الجميع بعرض مغري اثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر لكنه ارعب وزير الدفاع محمد المقدشي وسيقدم استقالته مباشرة للرئيس هادي لو حدث

عاجل وفي غاية الخطورة.. غارة أمريكية مفاجئة تصطاد راس هذه الشخصية اليمنية البارزة...صورة

Advertisements

سيدة سعودية شهمة وشجاعة قامت بعمل نبيل وشجاع..لكن ماحدث لها هز وجدان كل السعوديين وابكى كل النساء السعوديات ( لن تصدق ما حدث لهذه السيدة الشجاعة )

وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة

ليست قضية خاشقجي ولا علاقة تركيا بقطر..اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا

تقرير أمريكي يباغت كل اليمنيين ويؤكد ان قوات الجيش اليمني اقوى من جيش المملكة بعشرات الاضعاف ( تقرير رسمي يكشف سبب ضعف جيش المملكة وقواتها )



ومحافظة مأرب خاضعة بالكامل لسيطرة حزب الإصلاح اليمني ”الإخوان“، وإذا ما تأكدت الأنباء المتواترة عن مقتل قاسم الريمي، فإن ذلك سيكون دليلا على التنسيق القوي والعلاقة بين إخوان اليمن وعناصر ”القاعدة في جزيرة العرب“، حيث يوفر الإخوان القاعدة الشعبية والملاذ الآمن لعناصر التنظيم الذي تلقى هزائم كبيرة خلال العامين الماضيين في معاقله الرئيسية باليمن.