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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مستشارالجوف لشئون الجيش والامن ينفي سقوط مديرية الخلق بيد الحوثين

2020/01/31 الساعة 10:54 مساءً (الجوف الخليج 365 - خاص )

الجوف خاص

نفي مستشار محافظة الجوف لشئون الجيش والامن المقدم الركن علي صالح العجي بن خالد كل ماتدوالته وسائل الاعلام الحوثي بسقوط مديرية الخلق وان هذا الخبر عار من الصحة واكد المستشار بان مديرية الخلق بعيدة كل البعد عن ميليشات الدمار التخريبية وستظل مديرية الخلق بوابة محافظة الجوف ولم تسقط والدليل علي ذلك استهدافهم بالكاتيوشا والهاون من براقش علي المديرية ليلة البارحة والحمدلله لم يصب احد با اذي

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