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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يباغت الجميع بعرض مغري اثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر لكنه ارعب وزير الدفاع محمد المقدشي وسيقدم استقالته مباشرة للرئيس هادي لو حدث

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