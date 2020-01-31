شكرا لمتابعة خبر عن ليست قضية خاشقجي ولا علاقة تركيا بقطر..اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قضية خاشقجي ولا علاقة تركيا بقطر..اردوغان يصعق الملك سلمان بتهديد صريح وواضح عن اخطر قضية..شاهد رد الملك سلمان الذي لم يتوقعه اردوغان ابدا

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