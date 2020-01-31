شكرا لمتابعة خبر عن وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة دولية تفضح هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وتكشف سر خطير كانت الشرعية تخفيه عن التحالف..والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الشيخ سلطان العرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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