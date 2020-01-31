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صنعاء - ياسمين الخيامي - تقرير أمريكي يباغت كل اليمنيين ويؤكد ان قوات الجيش اليمني اقوى من جيش المملكة بعشرات الاضعاف ( تقرير رسمي يكشف سبب ضعف جيش المملكة وقواتها )

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