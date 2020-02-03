تعرف على سلاح قطر لتدمير السودان

ما زالت قطر تواصل الأساليب الخبيثة التي تنتهجها في السودان، بهدف فرض نفوذها وإعادة الإخوان مجددا في البلاد، وواصل الإعلام القطري خلال الأيام الماضية عن طريقة ذراعه الإعلامي "قناة الجزيرة" هجومه على حكومة دولة السودان الجديدة، إذ رغبت قطر من خلال إعلامها تشويه صورة الحكومة، من خلال ترويج شائعات تسبب في أزمات سياسية.

ووفق وسائل إعلام سودانية، ففي الأيام الماضية تعمدت قناة "الجزيرة" القطرية، أن تبرز عناوين خبرية كاذبة وفاسدة، إضافة إلى ذلك كثفت حملتها ضد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي.

ووفق مراقبون، فإن الموقف القطري الحاد تجاه المجلس العسكري الانتقالي، جاء بعد عزل عوض بن عوف، الجنرال المحسوب على تيار الإخوان في السودان، والذي سارعت قطر إلى تهنئته بعيد توليه القيادة لفترة وجيزة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

Advertisements

وفي وقت سابق نشرت الجزيرة القطرية خبرًا كاذبًا، حول لقاء بين مدير المخابرات السودانية السابق صلاح عبد الله قوش، ومسئولين من الموساد للتوافق على توليه الحكم في السودان خلفًا للرئيس المعزول عمر البشير.

ويسعى نظام تميم المعروف بدعمه للإخوان من خلال دعايته التلفزيونية، إلى إفشال التوافق بين مكونات الثورة السودانية والمجلس العسكري السابق؛ في محاولة لإعادة حلفائه إلى السلطة.

ووفق التقرير، ردت المخابرات السودانية حينها، على تلك الأكاذيب ببيان حول تلك الشائعة، حيث كذب ما بثته قناة الجزيرة حول لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

Advertisements