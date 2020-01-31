شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بمليون ريال سعودي .. عقد قران السعودية ‘‘بدور البراهيم’’ ومفاجأة بشأن هوية عريسها الجديد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت مشهورة سناب شات “بدور البراهيم” عن عقد قرانها ، ونشرت صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي .

فيما نشرت بدور أيضاً مقطع فيديو يوثق لحظة توقيعها على عقد القران ، فقد سألت عن مكان التوقيع ليرد عليها أحد الأشخاص قائلاً : ” هنا يا دودي .. الساعة لو سمحتي” .

يذكر أن بدور البراهيم قد أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية ، حيث قال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية.

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