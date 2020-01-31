شكرا لبحثكم عن خبر إعادة فتح شارع رئيسي بعدن استجابة لشكاوي مواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إثر دعوات مجتمعية وشكاوي لمواطنين طالبت بفتح تقاطع مدخل فرزة الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان، قامت صباح اليوم، قيادة الدعم والاسناد بالاستجابة لتلك الشكاوي وقام بإعادة فتح الطريق.

وقام العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني، صباح اليوم، يرافقه قائد القطاع الثامن بإعادة فتح تقاطع فرزة الهاشمي ، بعد مرور شهر تقريبا منذ إغلاقه.

وصرح قائد قوات الحزام الأمني بعدن، بأن الهدف من إغلاق التقاطع كان لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير السيارات.

وأشار إلى أن تقاطع مدخل الهاشمي دائما ما يتسبب بازدحام مروري خانق نتيجة الطريقة العشوائية التي يستخدمها سائقي باصات النقل ، حيث يقفون بخط مستقيم على طول الشارع الرئيسي وتحديدا في تقاطع الهاشمي وأمام المدارس.

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وأكد وضاح عمر بأنهم بصدد تنفيذ خطة أمنية جديدة ستنفذها قوات الدعم.والاسناد بقيادة الحزام الأمني بعدن وقطاع الشيخ عثمان لتنظيم حركة السير وإنهاء مظاهر الاختناقات المرورية التي تتسبب بها باصات النقل.

وثمن جهود قيادة وأفراد الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان المبذولة في سبيل تثبيت الأمن وفرض النظام والقانون والقضاء على المظاهر العشوائية بالمديرية.

صادر عن التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي للدعم والاسناد الحزام الامني عدن

30 يناير 2020م